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Госдепартамент США пытается убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября), предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает ИС, об этом пишет Finanz со ссылкой на издание «Хилл».

По сведениям издания, администрация президента США Джо Байдена «опасается более жестких действий по проекту, поскольку боится вызвать недовольство Германии, являющейся важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая в мире».

По словам источников газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен «призывает сенаторов из числа демократов заблокировать поправки, представленные сенаторами Джимом Ришем (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената, и Тедом Крузом (республиканец от штата Техас) о введении санкций против «Северного потока — 2». «Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед его введением в эксплуатацию», — говорится в материале.

«Многим из нас кажется, что они создают процедурные затруднения, чтобы избежать голосования, представляющего политические сложности. Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по «Северному потоку — 2», поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими», — приводятся в публикации слова источника в Сенате. По его словам, «несколько сотрудников администрации активно выступали против голосования по «Северному потоку — 2».

По сведениям газеты, Риш и Круз «продолжат добиваться проведения голосования». «Риш на прошлой неделе выступил против дальнейшей работы по проекту оборонного бюджета без этой поправки», — отмечает издание.
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