Предварительно установлено, что водитель «MAN», ставший причиной масштабного ДТП под Харьковом, управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщила пресс-служба облполиции, он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал ForUm, вечером 25 ноября на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также были ранены 5 человек.

Автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересек перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем «Suzuki СХ-4», который в это время также находился на встречной полосе движения.

Грузовой автомобиль MAN раздавил такси под тяжестью своего корпуса. Водитель и пассажиры такси - ребенок 3 лет и его бабушка - погибли.

Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.