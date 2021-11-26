также в разделеПроисшествия
Масштабное ДТП под Харьковом: фура раздавила такси с ребенком 35
В Украине – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 17
В Николаевской области нашли тело третьего утонувшего рыбака 18
Оккупанты обстреляли из минометов украинских пограничников на Донбассе 28
В Украине за сутки – 14 325 новых случаев COVID-19 19
В Николаевской области нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин, третьего ищут 28
Двое украинских военных ранены на Донбассе 16
В Украине – 12 729 новых случаев COVID-19 за сутки 23
В Украине – 7464 новых случаев COVID-19 27
Шмыгаль: Москва вряд ли решится перейти в наступление на Украину 57
Блинкен прокомментировал ситуацию на украинской границе 28
Украинцам рассказали о новой схеме мошенничества с посылками Новой почты 48
ГУР: Россия готовится напасть на Украину в январе-феврале 115
Разведка США: Россия настроена на военное нападение на Украину 104
Укрэксимбанк проведет повторное расследование нападения на журналистов 17
Неудачный обгон: В Кировоградской области водитель Мерседеса расстрелял Тойоту 62
ЧП на заводе в Киеве: Упавший станок убил двух рабочих 41
Украина заполонила мир нелегальным оружием 86

Предварительно установлено, что водитель «MAN», ставший причиной масштабного ДТП под Харьковом, управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщила пресс-служба облполиции, он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.  

Как сообщал ForUm, вечером 25 ноября на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также были ранены 5 человек.

Автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересек перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем «Suzuki СХ-4», который в это время также находился на встречной полосе движения.

Грузовой автомобиль MAN раздавил такси под тяжестью своего корпуса. Водитель и пассажиры такси - ребенок 3 лет и его бабушка - погибли.

Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги