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25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Nubira», двигавшегося со стороны г. Волчанск в направлении Харькова, с автомобилем «MAN» с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковщины, после столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения.

В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности устанавливаются.

Водители автомобилей Chevrolet и Suzuki, а также пассажир одной из легковушек с телесными повреждениями доставлены в больницу.

41-летний водитель грузовика «MAN» задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

 
ForUm

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