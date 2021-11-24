Полномасштабное наступление Российской Федерации на украинские территории вряд ли неизбежно, а концентрация российских войск на границах, скорее всего, является очередной демонстрацией готовности России защищать свои «красные линии» по отношению к Украине.

Об этом говорится в редакционной статье агентства Reuters, передает Укринформ.

«Reuters поговорило с более чем десятком источников, включая представителей западной разведки и российскими экспертами по политике Кремля, и почти все согласились, что вторжение маловероятно является неизбежным», – отмечается в статье.

По мнению экспертов, президент РФ Владимир Путин, скорее всего, демонстрирует реальную угрозу военной мощи ради демонстрации серьезных намерений России «защищать свои «красные линии» в отношении Украины».

Источники отметили, что глава Кремля «умеет» обострять и ослаблять кризисы, как он это делал весной, когда сначала собрал на украинской границе более сотни тысяч российских войск, а затем отвел их обратно.

По мнению экспертов, таким образом Путин напоминает Западу, что с Россией «необходимо считаться».

В то же время, если бы полномасштабное вторжение все же произошло, то, по мнению старшего научного сотрудника по вопросам гибридной войны Международного института стратегических исследований (IISS) Самира Пури, Россия могла бы рассмотреть вероятность нападения с севера (со стороны РФ и ее союзника Беларуси), с востока или юга (через Крым, который Россия захватила в 2014 году) и нападения с моря на Одессу и Мариуполь».

Впрочем, эксперты отмечают, что среди факторов, которые могут удержать Москву, есть опасения реакции Запада на вторжение, ведь хотя Украина не является членом НАТО, но «неизвестно, как далеко НАТО может зайти в защиту Украины», а отсутствие действий со стороны Альянса покажет его «нерелевантным».

«И в НАТО и в Москве просчитывают, куда могут завести шаги по эскалации. Если НАТО развернет свои силы для борьбы…, то россияне сочтут это как невероятной силы эскалацию», – отмечает Пури.

Он подытожил, что «вряд ли Украина станет полем битвы», но совершенно очевидно, что этот вопрос сейчас актуален в отношениях России и НАТО.

Как сообщается, в настоящее время возле границ Украины сосредоточено около 92 тыс. российских войск.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.