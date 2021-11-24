Народный депутат Вадим Новинский заявил, что внес 30 миллионов залога за мэра Одессы Геннадия Труханова, потому что у них «древняя история дружбы».

«Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался.

Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования... С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская», - сказал он в комментарии Украинской правде.

По словам Новинского, у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов.

Он также добавил, что также помогал в подобных делах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш.

Как сообщал ForUm, мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог в качестве меры пресечения по делу о преступной организации, сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) в среду.

17 ноября судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили без изменений меру пресечения Труханову по делу о преступной организации в виде залога в размере более 30 млн грн.

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, 10 являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

«Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн», - сообщило НАБУ.