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Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог в качестве меры пресечения по делу о преступной организации, сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) в среду.

«Труханов внес залог в суме 30 млн грн во вторник вечером», - сообщили агентству Интерфакс-Украина в ВАКС.

Напомним, 17 ноября судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили без изменений меру пресечения Труханову по делу о преступной организации в виде залога в размере более 30 млн грн.

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, 10 являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

«Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн», - сообщило НАБУ.
ForUm

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