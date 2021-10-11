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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.

Соответствующее решение ВАКС вынес в понедельник, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры об аресте Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Высший антикоррупционный суд, который 8 октября начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Геннадию Труханову и другим подозреваемым в участии в преступной группировке, сделал перерыв до 11 октября.
ForUm

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