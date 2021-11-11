Для комплексного решения проблемы необходимо строительство надежной современной интеллектуальной границы, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время рабочего визита в Волынскую область.

Во время поездки Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Беларусью и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполици. Подразделения были переброшены в соответствии с решением СНБОУ об усилении охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

«Украинская граница не обустроена, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета», – отметил Монастырский.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.