Украинская разведка на фоне возможного вторжения армии России вывезла из Киева секретные документы. Они якобы хранятся в "безопасных местах" на Западе Украины.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники в руководстве Украины, пишут novyny.live.

Как отмечается, украинские чиновники во главе с президентом Владимиром Зеленским не исключают нового нападения Кремля.

Поэтому, отмечает издание, Украина получает оружие и военную помощь от союзников, а Вооруженные Силы Украины активно готовятся к возможным широкомасштабным боевым действиям.

В связи с этим, по данным The Washington Post, украинские спецслужбы вывезли из Киева документацию и свое оборудование.

"Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на Западе страны", - говорится в материале.