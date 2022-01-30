также в разделеПолитика
Медведев назвал другом и партнером Медведчука и заявил, что с нынешним руководством Украины нет смысла вести переговоры 6
В Минобороны Украины прокомментировали наращивание Россией запасов крови у границ Украины 23
Украинские и американские военные обсудили российскую угрозу на границе Украины 15
Кулеба озвучил новую стратегию противодействия России 25
В России решили обеспечить жителей Донбасса социальными выплатами 33
CNN: Между Зеленским и администрацией Байдена растет напряженность 103
В Украину прибыл четвертый самолет с боеприпасами из США 98
Виталий Кличко не исключает своего участия в президентских выборах 13
Политолог: Как такового монобольшинства в Верховной Раде уже не существует 18
Politico: Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России 60
Дроздов: В бульдожьем поединке Зе-По нет победителя 20
Медведчук: Мы можем покупать у России уголь, топливо для АЭС, так почему не можем покупать газ? 22
Медведчук: Нужны прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска 16
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор 32
Угроза вторжения: США призывают Китай повлиять на РФ 70
Володин заявил, что России и Украине нужен мир, США и Европе не нужна ядерная война 92
Резников предостерег Берлин от восстановления «Германской демократической республики» 35
Ассоциация городов пожаловалась Зеленскому на давление правоохранителей 17

Украинская разведка на фоне возможного вторжения армии России вывезла из Киева секретные документы. Они якобы хранятся в "безопасных местах" на Западе Украины.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники в руководстве Украины, пишут novyny.live.

Как отмечается, украинские чиновники во главе с президентом Владимиром Зеленским не исключают нового нападения Кремля.

Поэтому, отмечает издание, Украина получает оружие и военную помощь от союзников, а Вооруженные Силы Украины активно готовятся к возможным широкомасштабным боевым действиям.

В связи с этим, по данным The Washington Post, украинские спецслужбы вывезли из Киева документацию и свое оборудование.

"Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на Западе страны", - говорится в материале.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6701 грн.
11
Теги