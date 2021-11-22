Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан снова предупредил власти России о «чрезвычайно серьезных последствиях» в случае вторжения в Украину.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RTL в воскресенье, сообщает Европейская правда со ссылкой на RFI.

По словам Ле Дриана, Франция озабочена концентрацией сил России у границ с Украиной. Он напомнил об аналогичных российских «маневрах» весной этого года.

В случае «любого нарушения украинской границы и любого вторжения» наступят «чрезвычайно серьезные последствия», сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции также отметил, что в последние месяцы «ускорилось сползание к авторитаризму» путинского режима, отметив усилившиеся репрессии в адрес оппозиции.

«Этот авторитарный крен тревожит», - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Путин «хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес России на международной арене» и «не хочет видеть своим соседом сильную и единую Европу», – заявил глава МИД Франции.

При этом он отметил, что Россия остается соседом Европы – «иногда невыносимым соседом», с которым так или иначе нужно «разговаривать дальше».

С этой целью была организована встреча в формате «два плюс два» между министрами иностранных дел и обороны Франции и России, отметил Ле Дриан.

«Не могу сказать, что она прошла очень хорошо, но она состоялась. Нужно сохранять пути диалога», – добавил он.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.