По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Шмыгаль во время совещания поднял вопрос обеспеченности регионов необходимыми препаратами для лечения COVID-19.

«Необходимо детально изучить ситуацию по каждому заведению и перераспределить препараты там, где это необходимо», — подчеркнул глава правительства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертая неделя подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19. За прошедшую неделю было сделано 1 млн 718 тысяч прививок.

«Сегодня имеем положительный сигнал. По индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из «красного» уровня эпидемической опасности», — отметил Ляшко.

В Национальной полиции сообщили, что в Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч личного состава. За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине Covid-19 заболели 7 464 человека.