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За сутки 21 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 501 человек;
  • летальных исходов – 326;
  • выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 340 407 человек;
  • выздоровели – 2 773 490 человек;
  • летальных исходов – 81 598;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 557 638.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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