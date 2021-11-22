За сутки 21 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 501 человек;
- летальных исходов – 326;
- выздоровели – 10 540 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 340 407 человек;
- выздоровели – 2 773 490 человек;
- летальных исходов – 81 598;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 557 638.
С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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