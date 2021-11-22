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Луганская и Львовская области на этой неделе выйдут из «красного» уровня эпидопасности. В этих регионах стабилизировались показатели по распространению коронавируса, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

«По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», - заявил он.

Министр отметил, что средний уровень нахождения региона в «красной» зоне не изменился и составляет 30-35 дней.

Напомним, за минувшие сутки в Украине за прошедшие сутки Covid-19 заболели 7 464 человека.
ForUm

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