Луганская и Львовская области на этой неделе выйдут из «красного» уровня эпидопасности. В этих регионах стабилизировались показатели по распространению коронавируса, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

«По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», - заявил он.

Министр отметил, что средний уровень нахождения региона в «красной» зоне не изменился и составляет 30-35 дней.

Напомним, за минувшие сутки в Украине за прошедшие сутки Covid-19 заболели 7 464 человека.