Уволенная команда англоязычного украинского издания Kyiv Post запускает новое СМИ - англоязычное издание The Kyiv Independent.

«Мы – это бывшая редакция Kyiv Post, 30 журналистов и редакторов, уволенных владельцем этого издания за отстаивание редакционной независимости. Мы запускаем The Kyiv Independent, потому что Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям – внушающее доверие СМИ. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post», - сообщается на странице Save the Kyiv Post в Facebook.

Новое издание будет публиковать факты о политике и реформах, войне и культуре, предпринимательстве и научных открытиях.

Журналисты отмечают, что за ними «не стоят состоятельные владельцы или олигарх» и будут рассчитывать, прежде всего, на взносы читателей и доноров, а впоследствии – на коммерческую деятельность.

8 ноября 2021 года Аднан Киван сообщил о временной приостановке работы редакции из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца.

Из источников в редакции ДМ стало известно, что сотрудники Kyiv Post в день заявления Кивана лишились доступа к сайту и фейсбук-странице издания. Тем временем появилось сообщение, которое журналистка издания Анна Миронюк назвала заявлением редакции: в нем говорилось об увольнении всей команды Kyiv Post.

Редактор фичеров Kyiv Post Тамара Истомина рассказала «Детектору медиа», что конфликт между коллективом и владельцем издания обострился после анонса запуска украиноязычной версии, о которой команда узнала из новостей.

Возглавить Kyiv Post на украинском языке должна была Елена Ротари, бывшая шефредактор одесского 7 канала, также принадлежащая Кивану. Однако журналисты выступили против ее назначения в обход редакции.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что для ОП новости о закрытии издания Kyiv Post стали такой же неожиданностью, как и для остальных.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году. Он опроверг сообщение о давлении ОП на издание.