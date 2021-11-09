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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского «неприятно удивлены» обвинениями в адрес главы государства в содействии закрытию англоязычного издания Kyiv Post.

«Представить современное медиаполе Украины без Kyiv Post невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы», - заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он надеется, что «издание продолжит работу и сохранит то качество и стиль, которые ставили его на высшую ступень среди украинских медиа».

«При этом мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись обвинять безапелляционно в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных. Призываем не пытаться делать пиар на проблемах авторитетного издания, а брать с него пример - строить себе имя ежедневной качественной работой», - заявил Никифоров.

Напомним, украинское англоязычное издание Kyiv Post «на короткий срок» прекращает работу после 26 лет регулярного выпуска.
ForUm

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