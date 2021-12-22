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С 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке, напоминает Госкомтелерадио.

Для печатных средств массовой информации, в которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» печатные средства массовой информации могут издаваться на других, кроме государственного, языках (в частности, русском) при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном. Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить.

Распространение по подписке печатных изданий на русском допускается при условии обеспечения со стороны их учредителей (соучредителей) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке. В месте распространения печатного издания на русском языке распространяется такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит ли распространение на платной основе или на бесплатной, включая бесплатную раздачу.

Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, в частности, объявления, рекламную информацию и т.д. Исключения упомянуты в части 5 статьи 25 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: под них подпадают английский язык, официальные языки Европейского Союза, крымскотатарский, языки других коренных народов Украины. Русский язык в этот список не попал.

За нарушение требований по языку печатного издания штраф достигает от четырехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение штрафа от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Привлечь нарушителей к административной ответственности уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года.
ForUm

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