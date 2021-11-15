На издание Kyiv Post давили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и депутаты от «Слуги народа», заявила бывшая журналистка издания Анна Миронюк в ходе дискуссии в Украинском кризисном медиацентре.

Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовал критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера, передает Детектор медиа.

«Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд», – рассказала журналистка.

Тогда, по словам Миронюк, эту ситуацию удалось как-то уладить, она стихла и перешла в стадию замороженного конфликта.

«Прошел год. Журналисты Kyiv Post опубликовали материал, критический, о ходе реформ и о работе генеральной прокурорши, где они ставили под вопрос ее эффективность. После этого прошло определенное время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана, которые она затем закрыла. Это я говорю по словам Брайана Боннера.

У Венедиктовой была возможность высказаться, она публиковала колонки в нашей газете. Для обоих материалов мы направили запросы в генпрокуратуру с просьбой об интервью. Более того, после первого материала и давления на газету, мы все время пытались убедить Офис генпрокурора выйти с большим интервью и предоставить возможность журналистам Kyiv Post задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику. Она этой возможностью не воспользовалась. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Были некоторые депутаты от «Слуги народа», которые угрожали пойти в суд после определенных материалов. Это давление было, и я могу только констатировать ситуацию», – сказала Анна Миронюк.

8 ноября 2021 года Аднан Киван сообщил о временной приостановке работы редакции из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца.

Из источников в редакции ДМ стало известно, что сотрудники Kyiv Post в день заявления Кивана лишились доступа к сайту и фейсбук-странице издания. Тем временем появилось сообщение, которое журналистка издания Анна Миронюк назвала заявлением редакции: в нем говорилось об увольнении всей команды Kyiv Post.

Редактор фичеров Kyiv Post Тамара Истомина рассказала «Детектору медиа», что конфликт между коллективом и владельцем издания обострился после анонса запуска украиноязычной версии, о которой команда узнала из новостей.

Возглавить Kyiv Post на украинском языке должна была Елена Ротари, бывшая шефредактор одесского 7 канала, также принадлежащая Кивану. Однако журналисты выступили против ее назначения в обход редакции.

Главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщила, что неофициальные проблемы в редакции Kyiv Post связаны с давлением Офиса президента на Кивана.

Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что для ОП новости о закрытии издания Kyiv Post стали такой же неожиданностью, как и для остальных.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году. Он опроверг сообщение о давлении ОП на издание.