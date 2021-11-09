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Украинское англоязычное издание Kyiv Post «на короткий срок» прекращает работу после 26 лет регулярного выпуска. Об этом заявил владелец медиа Аднан Киван в понедельник, 8 ноября. Предприниматель не объяснил причины такого решения, однако добавил, что надеется в будущем вновь запустить газету, расширив и улучшив СМИ.

Члены коллектива обнародовали заявление, в котором указывается, что «утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены».

«Еще три недели назад владелец Kyiv Post, одесский застройщик Аднан Киван, заявлял, что у него есть другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания. Тогда эта новость, а также назначение на руководящий пост человека, связанного с владельцем, стали неожиданностью для редакции.

Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания и расценивали это как вмешательство в редакционную политику», - говорится в заявлении.

Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца.

Журналисты считают прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой.

В заявлении указывается, что коллектив предложил владельцу продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Однако Киван не согласился.

 
ForUm

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