Вероятность нового вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Liga.net.

По мнению министра, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент России Владимир Путин. Задействует ли он эту опцию, будет зависеть он двух факторов, говорит глава МИД.

Первым фактором он назвал силу, спокойствие и выдержку Украины. «Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта», – объяснил министр.

Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнеров Украины. По словам Кулебы, власть работает над этими двумя факторами.

«Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве», – добавил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что главная цель России – делать Украину максимально слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.