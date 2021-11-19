Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на предложение министерства юстиции Грузии госпитализироваться в военном госпитале города Гори, сообщила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

«У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я», - сказала Херхеулидзе, передает Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что лишь в присутствия этих лиц должен решиться вопрос госпитализации Саакашвили.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.