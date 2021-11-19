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Киевский городской голова Виталий Кличко опроверг информацию о том, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы якобы не будут повышать до 2024 года.

«Сегодня «сливные бачки» под копирку издали лживую «информацию». Пошли манипулировать темой и распространять выдуманную чьей-то больной головой якобы мою цитату. Мол, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы не будут повышать до 2024 года. И еще напоминают, мол, в 2024-м – президентские выборы. Реприза сомнительно-юмористическая. Но, к сожалению, эту легенду опубликовали и некоторые взвешенные интернет-СМИ», – написал он в Facebook.

Мэр призвал проверять информацию и напомнил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца этого отопительного сезона.

Напомним, по словам Кличко, для жителей столицы проезд должен был обходиться в 12 гривен при наличии «карточки киевлянина». Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен.

Позже мэр заявил, что в Киеве вопрос о пересмотре тарифов на проезд не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.
ForUm

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