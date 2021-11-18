Вопрос пересмотра стоимости тарифов на проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.

Весной коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Мэр также отметил, что в последнее время произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

Кличко подчеркнул, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума.

«И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета, – подчеркнул мэр. – То есть мы поставлены перед выбором – либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить садики и школы? Обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принято решение! Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но, как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет», – заявил Кличко.

Напомним, по словам Кличко, для жителей столицы проезд должен был обходиться в 12 гривен при наличии «карточки киевлянина». Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен.