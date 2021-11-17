Повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года – вынужденный шаг, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Прямой».
Он отметил, что стоимость электроэнергии, горючего, расходных материалов существенно возросла. Также нужно платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт. И Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда.
«У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу. Для жителей столицы проезд обойдется в 12 гривен при наличии «карточки киевлянина». Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен, - сказал мэр. – Мы понимаем, что это – непопулярное решение. Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт дотационный. И мы не повышали стоимость проезда, сколько могли», – подчеркнул Кличко.
Он также подчеркнул, что город сохраняет льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения. Хотя государство не компенсирует эти расходы городскому бюджету.
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