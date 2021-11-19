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В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в больнице пенитенциарного учреждения № 18 г. Глдани в Грузии. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской опекой, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Дипломаты Посольства Украины в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, поддерживают регулярную связь с родственниками.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.
ForUm

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