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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1782 больных коронавирусом. 41 человек скончался, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 132 больных коронавирусом и 210 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1049 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 243 435 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 296, в Днепровском — 251 и в Соломенском районе — 243 случая», – отметил Кличко.

За сутки 18 ноября в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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