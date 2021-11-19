За сутки 18 ноября в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 637 человек;
- летальных исходов – 725;
- выздоровело – 22 304 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 304 058 человек;
- выздоровело – 2 726 521 человека;
- летальных исходов – 80 231;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.
С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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