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За сутки 18 ноября в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 637 человек;
  • летальных исходов – 725;
  • выздоровело – 22 304 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 304 058 человек;
  • выздоровело – 2 726 521 человека;
  • летальных исходов – 80 231;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.

С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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