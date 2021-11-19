В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.

«Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия», — сказал Чубенко.

По его словам, подозрений по делу, касающемуся обоих родителей, еще не выдвигали.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

На расследовании роли родителей в преступлении, повлекшем гибель 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.

16-летний Николай Харьковский в момент ДТП ехал на автомобиле, зарегистрированном на его мать, проживающую за границей. Отец Харьковского Михаил говорил, что не состоятельный человек и официально не работает.

Как сообщал ForUm, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.