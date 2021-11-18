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Александр Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса хочет отмены санкций и признания его законно избранным лидером страны.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.

Лийметс сообщила, что у эстонского МИД есть предварительная информация о телефонном разговоре Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что Лукашенко пока не хочет, чтобы Европейский Союз вводил новые санкции.

«Он хочет, чтобы санкции упразднили, чтобы его признали, чтобы он мог продолжать быть главой государства», - сказала Лийметс.

По словам министра, важно, чтобы то, о чем недавно договорились министры иностранных дел Европейского Союза, в любом случае оставалось в силе, а против Беларуси были введены новые санкции.

«По нашему мнению, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и внедрял Беларусь, чтобы быстро ввести новые согласованные санкции», - сказала она.

Разговор Меркель с Лукашенко состоялся 15 ноября и касался искусственно созданного миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС. Как известно, это первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года, после которых начались мирные протесты, на которые режим ответил репрессиями.

Ранее в тот же день министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.
ForUm

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