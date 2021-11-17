Телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с правителем Беларуси Александром Лукашенко вызвал резкую критику как в Германии, так и в Эстонии и Польш, пишет DW.

Так, депутат фракции Зеленых и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал эти переговоры «ужасным сигналом». Он отметил, что Европейский Союз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это.

С критикой состоявшегося накануне разговора Меркель с Лукашенко 15 ноября также выступил глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, и. канцлера ФРГ «тем самым признала Лукашенко легитимным президентом» Беларуси.

«Это было серьезное разочарование, поскольку мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она произвела это в обход Польши, а это бы очень понравилось (президенту РФ Владимиру) Путину», - приводит во вторник слова Михкельсона портал телерадиовещания ERR.

Критика прозвучала и со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, который в эфире Польского радио отметил, что «интернационализация, безусловно, необходима, но не настолько, чтобы вести переговоры над нашими головами и делать подобные предложения».

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель и Лукашенко в понедельник обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт сказал, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.

Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства.

Напомним, с конца мая Беларусь не препятствует и отчасти способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций. В ЕС такой шаг назвали «гибридной атакой» и пообещали ввести новые санкции против страны.

В последние недели на белорусской границе наблюдается эскалация ситуации: несколько тысяч мигрантов пытаются перебраться в ЕС со стороны Беларуси. Польские пограничники и военнослужащие преимущественно сдерживают наплыв, но иногда мигрантам удается прорваться через границу.

Варшава обвиняет Беларусь в том, что белорусские пограничники способствуют эскалации обстановки: срывают столбы ограды, сносят колючую проволоку и ослепляют польских пограничников лазерными лучами и стробоскопами.

Для людей, которые находятся на границе, ситуация становится все более опасной, поскольку температура в приграничном регионе снижается с приближением зимы. Так, 13 ноября полиция Польши сообщила об обнаружении тела сирийского мигранта недалеко от границы с Беларусью. Причины его смерти не уточнялись.