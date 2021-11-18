Апелляционный суд оставил в силе наказание судье Деснянского райсуда Киева Светлане Колегаевой, которая 21 июля, совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Помните резонансный случай, произошедший 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда г. Киева попало в дорожно-транспортное происшествие? Тогда патрульные полицейские составили на водителя протокол об админправонарушениях за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, которая управляла автомобилем, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И согласно заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезва», - написал он.

Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу.

11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи.

«Кроме самого решения, по моему поручению была подана жалоба в Высший совет правосудия для оценки такого правонарушения со стороны судьи», - заявил министр.

Также напомню, что санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф в 17 тыс. грн с лишением права вождения на 1 год.

Как сообщал ForUm, в ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов.

Она 1,5 месяца не являлась в полицию.