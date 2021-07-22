В ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Некоторые СМИ пишут, что Колегаева якобы находилась в нетрезвом состоянии.

Судья известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов, одного из них посадила на 30 дней в СИЗО. После этого она пыталась это скрыть в своей декларации добродетели.

«Сейчас судья зарабатывает 1,2 млн грн в год, гоняет на незадекларированном авто и едва не сбила пешеходов. Потому что чувствует полную безнаказанность. А между тем часть депутатов активно защищают упырей с ВСП, из-за которых и имеем таких судей, как Колегаева», - говорится в сообщении.