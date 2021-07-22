также в разделеОбщество
На Виннитчине со спиртзавода украли 26 тысяч литров спирта 6
Молдова изменила правила въезда в страну 13
Венгрия передала Украине по линии НАТО 10 аппаратов ИВЛ 8
На сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от Украины границей 14
Зеленский отменил штраф за нарушения въезда-выезда в Крым и ОРДЛО 12
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили силовики и чиновники 50
Украина и Венгрия взаимно признали документы об образовании 9
На Кировоградщине мэра города задержали за вымогательство 12
Семенченко: Украинские спецслужбы сливали данные о белорусских активистах 16
В Украине установлен новый рекорд по вакцинации от COVID-19 19
Ляшко: 40% созданных пунктов вакцинации не работают 30
В Украине растет число новых случаев COVID-19 34
Россия выделила 222 млн рублей на скважины для Крыма 10
21 июля.Картина дня 19
«Берите зонтики»: После аварии на «Ривнеазоте» возможны кислотные дожди 30
Словакия открывается для вакцинированных украинцев 14
Спортивного тренера подозревают в распространении детской порнографии 17
Российский политтехнолог судится из-за запрета въезда в Украину 20

В ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Некоторые СМИ пишут, что Колегаева якобы находилась в нетрезвом состоянии.

Судья известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов, одного из них посадила на 30 дней в СИЗО. После этого она пыталась это скрыть в своей декларации добродетели.

«Сейчас судья зарабатывает 1,2 млн грн в год, гоняет на незадекларированном авто и едва не сбила пешеходов. Потому что чувствует полную безнаказанность. А между тем часть депутатов активно защищают упырей с ВСП, из-за которых и имеем таких судей, как Колегаева», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
25
Теги