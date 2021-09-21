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Патрульные составили протокол об админнарушении за управление в состоянии алкогольного опьянения на судью, которая игнорировала письменные обращения полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, патрульные были вынуждены посетить на месте работы нарушительницу, которую поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, и составить протокол об административном правонарушении по 130 статье КоАП.

«Помните резонансный случай, произошедший 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие? Тогда патрульные полицейские составили на водителя протокол об административных правонарушениях за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая», - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Билошицкий пояснил, что в течение более чем полутора месяцев нарушительница находилась то на больничном, то в отпуске, и ни разу на многочисленные письменные приглашения так и не появилась в управление патрульной полиции в Киеве для завершения оформления соответствующего административного материала.

«Поэтому  после выхода водительницы с больничного, мы посетили ее по месту работы и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП). Административный материал мы уже передали для рассмотрения по существу по территориальной подсудности - в Оболонский районный суд Киева. Теперь ждем справедливого решения суда», - сказал он.

Как сообщал ForUm, в ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов.
ForUm

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