Чоловік у розшуку за СЗЧ поранив двох військовослужбовців ВСП

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про затримання військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини та під час затримання поранив двох представників групи розшуку.

Про це повідомили у ВСП.

За інформацією відомства, під час проведення заходів із розшуку чоловік почав агресивно поводитися, спровокував бійку та завдав тілесних ушкоджень двом військовослужбовцям.

Для припинення правопорушення було залучено відділення швидкого реагування та раптової дії «Скорпіон».

У ВСП зазначили, що до прибуття спецпідрозділу чоловік встиг заволодіти сокирою, яку взяв на прилеглій території, та продовжив чинити опір, завдавши поранень двом представникам групи розшуку.

Після цього його затримали та доставили до районного підрозділу Національної поліції.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що затриманий перебував у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців ВСП отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їхній стан оцінюють як задовільний, один із потерпілих залишається на стаціонарному лікуванні.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Скориставшись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України, він відмовився надавати пояснення.

За повідомленням ВСП, поліція відкрила кримінальне провадження за трьома епізодами, передбаченими статтею 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов'язків, погрозу вбивством та умисне пошкодження службового автомобіля.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Крім того, у Вінницькому зональному відділі Військової служби правопорядку призначили службове розслідування, яке має встановити причини та всі обставини інциденту.