В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве патрульного полицейского, сообщила спикер облполиции Татьяна Погукай.
«Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления», - написала она.
Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований.
16 ноября в городе Рубежное Луганской области на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. Позже в ведомстве уточнили, что при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний Александр Фахруддинов.
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