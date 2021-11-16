16 ноября в городе Рубежное Луганской области на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.
Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, на месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.
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