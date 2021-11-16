также в разделеПолитика
Рада приняла закон о критической инфраструктуре 11
Лазарев: Зеленский и его команда несут электоральные потери, в том числе и из-за преследования Медведчука 14
Комитет Рады и «Слуги» надеются, что Ткаченко передумает уходить в отставку 23
Рада приняла закон «О медиации» 10
Мэр Бердянска подал в отставку 9
Разумков: Партия обязательно будет 18
Весь политикум Украины объединился против Зеленского 80
«Тысячу Зеленского» дадут на определенные услуги и не деньгами 41
Вадим Рабинович: «Зеленая» власть испытывает по отношению к Медведчуку комплекс неполноценности 19
Рейтинг Зеленского снова упал, разница с Порошенко - 10% 31
Киев направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по ОРДЛО 21
ЕСПЧ отложил слушание дела «Украина и Нидерланды против РФ» 15
Боррель о ситуации в Беларуси: Мигранты должны вернуться домой 28
Аваков: Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти 75
Франция и Германия обещают РФ тяжелые последствия в случае вторжения в Украину 30
Президент: Отключений не будет, в Украину идут 7 суден с углем 49
Зеленский обещает по тысяче гривен вакцинированным украинцам 71
«Слуги» выгнали еще одного нардепа из фракции 70

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Западу вскоре предстоит выбор между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне напряжения на границах.

Его цитируют The Guardian и Reuters, передает Украинская правда.

«Мы надеемся, что наши друзья могут осознать, что в скором времени появится выбор между тем, чтобы зависеть еще больше от российских углеводородов в новых гигантских трубопроводах и отстаивать Украину и дело мира и стабильности, позвольте мне так сказать», - заявил политик.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть врагами России и не потому, что мы хотим каким-то образом изолировать эту великую страну», - добавил он.

В сообщении европейским странам, зависимым от российского газа, премьер-министр предположил, что президент России Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок из трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад будет сигнализировать о своем намерении защитить Украину.

Также официальный представитель премьер-министра Британии заявил: «Мы видим тревожную ситуацию на границе. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины на фоне враждебности России».

Кроме того, Джонсон обвинил Александра Лукашенко, союзника России, в «отвратительной» попытке спровоцировать мигрантский кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

Британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Британское издание Financial Times сообщило, что спецслужбы западных стран располагают данными о «высокой вероятности» попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине в ближайшую зиму, в том числе военными методами.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
13
Теги