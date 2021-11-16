Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Западу вскоре предстоит выбор между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне напряжения на границах.

Его цитируют The Guardian и Reuters, передает Украинская правда.

«Мы надеемся, что наши друзья могут осознать, что в скором времени появится выбор между тем, чтобы зависеть еще больше от российских углеводородов в новых гигантских трубопроводах и отстаивать Украину и дело мира и стабильности, позвольте мне так сказать», - заявил политик.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть врагами России и не потому, что мы хотим каким-то образом изолировать эту великую страну», - добавил он.

В сообщении европейским странам, зависимым от российского газа, премьер-министр предположил, что президент России Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок из трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад будет сигнализировать о своем намерении защитить Украину.

Также официальный представитель премьер-министра Британии заявил: «Мы видим тревожную ситуацию на границе. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины на фоне враждебности России».

Кроме того, Джонсон обвинил Александра Лукашенко, союзника России, в «отвратительной» попытке спровоцировать мигрантский кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

Британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Британское издание Financial Times сообщило, что спецслужбы западных стран располагают данными о «высокой вероятности» попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине в ближайшую зиму, в том числе военными методами.