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Великобритания может в случае необходимости в кратчайшие сроки направить 600 своих военнослужащих в Украину из-за опасения эскалации со стороны Российской Федерации, сообщает британское издание The Daily Mirror.

«Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в страну», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в состав оперативной группы войдут подразделения британского спецназа и десантных войск, передает Интерфакс-Украина.

«Оперативной группе было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину, где могут либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом», - сообщил журналистам источник в британской армии.

Издание уточняет, что, по информации его источников, сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут высадиться в Украине в течение 36 часов после получения соответствующего приказа.

Как сообщалось, США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях за «необычную военную активность близ Украины».

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в Вашингтоне обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
ForUm

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