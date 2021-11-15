Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что основной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель ВСК ВР Марьяна Безугла, передает Укринформ.

«ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны, как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства в условиях вооруженной агрессии», - отметила Безуглая.

В обнародованных заключениях ВСК указано, что Иловайская трагедия имела тяжелые последствия не только с военной, но и политической точки зрения.

«ВСК установила, что Иловайская трагедия имела не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны. Она стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, которая состоялась 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины. А также принятие 16 сентября того же года не менее спорного Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - отметила депутат.

Она перечислила факторы, которые, по мнению ВСК, в значительной степени обусловили события под Иловайском, в частности: невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями; ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства; непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Члены ВСК в заключениях также подчеркнули, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

Безуглая заверила, что ВСК продолжит работу по данному вопросу, после чего будут обнародованы все заключения и предложения по разработке нормативных актов.

Как известно, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил РФ на территорию Украины. На момент вторжения силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение.

28 августа положение украинских военных стало критическим. Между руководством АТО и Генштабом ВС РФ состоялись переговоры относительно предоставления гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военных по согласованным маршрутам.

Президент России Владимир Путин, играя роль миротворца, 29 августа предложил подконтрольным России незаконным вооруженным формированиям открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому они могли бы выйти из окружения. Однако во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, были совершены интенсивные обстрелы.

По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела в так называемом «зеленом коридоре» 366 украинских воинов погибли, 429 – получили ранения разной степени тяжести, 300 – попали в плен.

Офис генпрокурора в 2021 году направил в Международный уголовный суд информационное сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

В декабре 2019 года прокуроры департамента передавали в Офис прокурора МКС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайска. В общей сложности в Международный уголовный суд Офисом Генерального прокурора направлено 19 обращений с фактами нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.