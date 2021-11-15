Мигранты пришли на пограничный пункт пропуска Брузги-Кузница на белорусско-польской границе. Они начали устанавливать там палатки.

Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

XIII съезд партии «Слуги народа» принял решение назначить Елену Шуляк главой партии.

Также на заседании фракции «Слуга гарода» было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.

Уволенные из старейшей англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post журналисты запускают новое средство информации, которое возглавит бывшая заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию «вагнеровцев», а у главы его Офиса Андрея Ермака нет соответствующих полномочий, заявила председатель ВСК, нардеп «Слуги народа» Марьяна Безуглая во время обнародования промежуточного заключения парламентской комиссии.

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что основной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей, заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. При этом Винницкая область переходит в «красную» зону. За сутки 14 ноября в Украине зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.