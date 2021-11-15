В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей. Об этом шла речь на селекторном совещании, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 тыс. 700 .За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели. По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Глава правительства подчеркнул, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к «красной» зоне. В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в «желтую» зону, если сохранится положительная динамика.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

Он попросил глав областных государственных администраций способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.

Министр здравоохранения отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области.

Участники совещания обсудили структуру программы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях усиления карантинных мер.

Представители Национальной полиции и СБУ доложили о мерах по противодействию фальсификации ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. По фактам изготовления и продажи сертификатов на прошлой неделе открыто 16 уголовных производств и объявлено четыре подозрения.

Президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации туристическими операторами.