Мигранты начали устанавливать палатки перед пограничным пунктом пропуска Брузги-Кузница на белорусско-польской границе, сообщила белорусская служба Радио Свобода. Температура воздуха в пограничной зоне составляет 2-3 градуса выше нуля.

Ситуация на пограничном переходе Брузги-Кузница остается напряженной.

Около 2100 мигрантов стоят перед забором у польской границы, впереди – усиленные отряды польских пограничников и армии, сзади – белорусские силовики.

Польские пограничники периодически включают у себя аудиозаписи как для мигрантов, так и для белорусских силовиков.

В аудиозаписи для мигрантов говорится, что белорусские власти обманули их, что сегодня их якобы перевезут автобусом в Германию, и отвезли группами к пограничному переходу.

Вторая аудиозапись транслируется на русском языке, в ней белорусские силовики призывают дать возможность мигрантам «вернуться домой».

«От того, что вы делаете, они могут умереть. Пусть живут. Пусть возвращаются домой. Мы понимаем, что вам приказали это сделать сверху. Но ничто не оправдывает, что страдают женщины и дети», – говорится в записи.

Польские пограничники также опубликовали видео, снятое в ночь с 14 на 15 ноября. Поляки говорят, что группа из 60 мигрантов пыталась прорвать колючую проволоку, но безуспешно.

КПП Брузги – Кузница предназначен только для автотранспорта, а не для пешего пересечения границы. На прошлой неделе Польша закрыла движение через КПП, когда на границе появились группы мигрантов. Польша перебросила на КПП военные подразделения и пригнала на границу водомет, с воздуха территорию патрулирует вертолет.

Мигранты, преимущественно курды, граждане Ирака, находятся на границе уже неделю: они разбили несколько лагерей в лесу в пограничной полосе и пытались перейти границу вне КПП. Однако Польша стянула на границу войска и добровольческие подразделения и не дает этого сделать. Только отдельным мигрантам удалось попасть на территорию Польши, но большинство этих людей вскоре были задержаны.

Белорусская служба Радио Свобода сообщает, что 15 ноября в КПП мигранты шли в сопровождении белорусских силовиков с оружием в руках.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.