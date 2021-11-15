Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) установила на территории Винницкой области «красный» уровень эпидемиологической опасности с четверга, 18 ноября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 г. «красный» уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - написал он в Telegram.

Как сообщал ForUm, на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского заявили, что в Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей.