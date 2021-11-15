В понедельник, 15 ноября, XIII съезд партии «Слуги народа» принял решение назначить Елену Шуляк главой партии. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Шуляк сейчас является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателем Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при президенте Украины, председателем МФО в Верховной Раде «За Большое строительство».

До работы в парламенте работала топ-менеджером в девелопменте и строительстве, вице-президентом по финансам украинского филиала международной организации Young Presidents' Organization, экс-членом правления Офиса эффективного регулирования (BRDO), была соучредителем Союза украинских предпринимателей (СУП), а также представителем Кабинета Министров в Верховной Раде.

По итогам движения «Честно» вошла в тройку наиболее эффективных депутатов Верховной Рады в 2020 году. Кроме того, она является одним из идейщиков реформы градостроительства в Украине, предусматривающей полный перезапуск государственного регулирования строительной отрасли и уничтожение коррупции в этой сфере.

Напомним, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 8 ноября заявил о намерении покинуть этот пост. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе первого замглавы парламента.

19 октября Верховная Рада назначила Корниенко на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. Он возглавлял партию «Слуга народа» с 10 ноября 2019 года.