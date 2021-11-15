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Уволенные из старейшей англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post журналисты запускают новое средство информации, которое возглавит бывшая заместитель главного редактора Ольга Руденко. Об этом сообщается на странице Save the Kyiv Post в Facebook.

«Сейчас мы переходим к запуску нового СМИ с 30 бывшими работниками Kyiv Post, чтобы продолжить его дело. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу. Мы рады сообщить, что Ольга Руденко, бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post, посвятившая бренду 10 лет, возглавит нашу редакционную команду. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания», – говорится в сообщении.

8 ноября владелец украинской старейшей англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что издание временно прекращает работу.

Спикер главы государства Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента удивлены, что отдельные политики и сотрудники СМИ обвиняют ОП в причастности к закрытию Kyiv Post.

11 ноября стало известно, что новым генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье.
ForUm

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