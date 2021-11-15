Президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию «вагнеровцев», а у главы его Офиса Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.

Об этом заявила председатель ВСК, нардеп «Слуги народа» Марьяна Безуглая во время обнародования промежуточного заключения парламентской комиссии, передает Украинская правда.

«ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководителю ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие (спецоперацию о перемещении «вагнеровцев», ред – ред.), это удостоверяют все показания заслушанных лиц. Также установлено, что руководитель ОПУ (Андрей Ермак, – ред.) не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МОУ относительно отсрочки какого-либо разведывательного мероприятия», - сказала Безуглая.

По ее словам, министр обороны может санкционировать определенные действия в рамках спецоперации, но только в части, касающейся дополнительного привлечения Вооруженных сил Украины, и не может санкционировать или управлять ходом спецоперации в целом.

Говоря о возможной утечке информации о спецоперации с украинской стороны, глава ВСК отметила, что подтверждения этому не нашли.

В то же время ВСК получила материалы, что в России и Беларуси могли знать об отдельных мероприятиях спецоперации – потому что один из 33 наемников в конце мая 2020 года сначала обратился в ФСБ РФ, а затем уже в начале июля 2020 года и в вооруженные силы России с заявлением, в котором «подробно раскрыл о порядке установленного им контакта с вербовщиками ЧВК «Мар», мероприятиях по трудоустройству и дальнейших действиях вербовщиков» и просил проверить изложенные факты на предмет наличия в действиях вербовщиков состава преступления по статье «наемничество».

Помимо прочего, ВСК пришла к следующим выводам:

Спецоперация по документированию лиц, которые могли иметь отношение к российским ЧВК и участвовать в боевых действиях на востоке Украины, продолжалась с первой половины 2018 года по июль 2020 года,

По легенде, ЧВК «Мар» набирала лиц для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане. За это время ГУР МОУ было провело около 2 тысяч собеседований с потенциальными участниками боевых действий, из которых отобрали около 500 человек, представлявших оперативный интерес, и из которых идентифицировали 396 человек,

Сначала наемников не собирались перемещать – только выманивали информацию и документы.

В начале июля 2020 года ГУР МОУ передало информацию о спецоперации СБУ,

Тогда же на одной из встреч между ГУР МУО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 человек, отобранных из 396 идентифицированных лиц с территории РФ в страну, где этих людей могли официально задержать,

Эта спецоперация началась в конце июня 2020 года, поэтому Комиссия пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать мероприятия по задержанию «вагнеровцев».

К спецоперации не привлекали иностранные спецслужбы – все мероприятия осуществляли украинские разведывательные и контрразведывательные органы,

В Украине готовили несколько планов для задержания «вагнеровцев»,

ВСК имеет данные, свидетельствующие о том, что произошла отсрочка спецоперации с 25 июля на 30 июля, однако кто принял такое решение – неизвестно.

Безуглая добавила, что ВСК продолжит свою работу.

С полным текстом промежуточного отчета можно ознакомиться здесь.

Как сообщал ForUm, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».