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За сутки 14 ноября в Украине зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 798 человек;
  • летальных исходов – 442;
  • выздоровели – 11 219 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 228 441 человек;
  • выздоровели – 2 642 459 человек;
  • летальных исходов – 77 147;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

На прошлой неделе фиксировали более 20 тысяч новых случаев заболевания ежедневно.

 
ForUm

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