На заседании фракции «Слуга гарода» было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.
Также Дмитрука выгонят из комитета по правоохранительной деятельности.
Из комитета по вопросам экономического развития выгонят Людмилу Буймистер, которую недавно исключили из фракции.
Артем Дмитрук – народный депутат от фракции «Слуга народа», избранный на внеочередных парламентских выборах 2019 года в округе №133 в Одесской области.
Голосовал против отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и против назначения на этот пост Руслана Стефанчука.
Дмитрук войдет в состав межфракционного объединения «Умная политика», которую создаст Разумков.
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