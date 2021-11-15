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На заседании фракции «Слуга гарода» было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.

Также Дмитрука выгонят из комитета по правоохранительной деятельности.

Из комитета по вопросам экономического развития выгонят Людмилу Буймистер, которую недавно исключили из фракции.

Артем Дмитрук – народный депутат от фракции «Слуга народа», избранный на внеочередных парламентских выборах 2019 года в округе №133 в Одесской области.

Голосовал против отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и против назначения на этот пост Руслана Стефанчука.

Дмитрук войдет в состав межфракционного объединения «Умная политика», которую создаст Разумков.
ForUm

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