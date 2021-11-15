Власти Беларуси готовы вернуть мигрантов с Ближнего Востока на родину, но они этого не хотят, заявил Александр Лукашенко.

«Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно», - сказал он, передает БелТА.

Лукашенко заверил, что мигрантов активно уговаривают возвращаться на родину, но никто из них на это не соглашается. Он также сказал, что распорядился, чтобы этих людей кормили и привозили им дрова.

Лукашенко упомянул и о недавнем предложении мюнхенских властей принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. Он обратил внимание, что две-три тысячи мигрантов - это не проблема для Евросоюза. «Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», - сказал он.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Турецкий авиарегулятор уже запретил продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена, авиакомпании Белавиа и Turkish Airlines объявили, что не будут перевозить таких пассажиров в Белоруссию из Турции.

15 ноября «Белавиа» сообщила, что не будет перевозить граждан Ирака, Йемена и Афганистана из Дубая.

В МИД Ирака заявили, что с 18 ноября рассчитывают начать вывозить своих граждан из Беларуси, но пока пытаются установить их количество.