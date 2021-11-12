Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что с 12 ноября прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под этот запрет, могут осуществить полный возврат стоимости по месту его приобретения», – говорится в сообщении.

Такое же решение ранее приняла турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

В сообщении белорусского перевозчика ничего не говорится о прямых рейсах, по которым «Белавиа» также привозит в Беларусь вероятных мигрантов.

Ранее сообщалось о переговорах, которые представители ЕС ведут с представителями стран, не входящих в ЕС, включая Турцию, о возможных путях ограничения притока мигрантов в Минск.

Официально турецкая авиакомпания пока не сообщала об ограничениях.

Агентство Bloomberg накануне назвало Turkish Airways, а также российский «Аэрофлот» среди тех авиакомпаний, которым могут угрожать санкции ЕС из-за того, что они, как утверждается, способствуют перевозке мигрантов в Беларусь.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС начался несколько месяцев назад после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введенных Евросоюзом против его режима.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко «имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина» и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.