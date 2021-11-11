Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Главы государств предметно обсудили сложную ситуацию, возникшую на европейско-белорусской границе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Президент Украины сообщил литовскому коллеге о принятых накануне решениях СНБО об усилении мер безопасности на украинско-белорусской границе.

«Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы», – сказал Зеленский.

Он также проинформировал Науседу о развитии ситуации безопасности на востоке нашего государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальной эпидемической ситуации в Украине и Литве. Договорено, что литовская и украинская стороны будут координировать мероприятия по сохранению свободы взаимных поездок граждан и обеспечения их безопасности в условиях пандемии.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко «имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина» и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.